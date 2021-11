Vaccino, Speranza: "Da dicembre terza dose per chi ha da 40 a 60 anni"

Da dicembre via alla terza dose anche per coloro che hanno tra i 40 e i 60 anni. Ad annunciarlo è il ministro alla Salute Roberto Speranza durante un question time alla Camera. "Facciamo ulteriore passo avanti. Dal primo dicembre saranno chiamati a dose di richiamo anche chi ha tra 40 a 60 anni".

Speranza ha anche parlato di Green Pass, soprattutto per i guariti dal Covid: "Il governo intende avviare un percorso di approfondimento per acclarare se vi siano le condizioni per valutare diversamente il certificato verde rilasciato ai guariti. Le evidenze suggeriscono che il rischi di reinfezione è basso se esposizione a variante si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale".

Terze dosi a Napoli

Intanto sono 1.106 le terze dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate nella giornata di martedì a Napoli. Di queste, 284 sono dosi addizionali, cioè terze dosi per persone fragili somministrate a 28 giorni dalla seconda dose, e 822 sono le terze dosi "booster", fatte cioè a distanza di 6 mesi dalla precedente, e che in Campania riguardano anche il personale scolastico.

Nella giornata di martedì 9 novembre - riporta l'Adnkronos - sono 2.415 le somministrazioni totali eseguite negli hub vaccinali e nei distretti sanitari della Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio del comune di Napoli e dell'isola di Capri.

Sono 435 le prime dosi e 874 le seconde dosi somministrate.