Vaccini Covid: no allo Sputnik (per ora), ma Campania pronta ad acquistarne altri se necessario

"Nell'ultima Conferenza Stato Regioni tutti gli enti si sono dichiarari pronti a prendere in considerazione la possibilità di acquistare altri vaccini nel caso in cui le dotazioni non fossero sufficienti. Questo è l'unico dato di verità, per il resto non c'è alcun atto, delibera o iter procedurale per nessun acquisto. E lo Sputnik, almeno per ora, non rientra tra i vaccini approvati dall'Unione Europea", spiega la task force regionale a NapoliToday, sulle voci di un presunto interessamento della Campania al vaccino anti Covid russo.

Lo Sputnik infatti attende ancora l'approvazione dell'Ema per poter essere impiegato nella lotta al Coronavirus in Europa e appare dunque irrealistico ad oggi poter ipotizzare, anche solo in linea teorica, l'avvio di procedure di acquisizione dalla Regione Campania del vaccino russo.