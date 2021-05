Vaccino Pfizer dai 12 anni in poi: arriva "l'ok" dell'Ema

L'annuncio del ministro Speranza, in attesa del via libera dell'AIFA

Via libera al vaccino Pfizer per gli over 12. L'Ema ha dato il suo "ok", così come annunciato sui social dal ministro della Salute, Roberto Speranza: "Una buona notizia. L'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali ha appena autorizzato l'utilizzo del vaccino Pfizer dai 12 anni di età. Ora sarà possibile estendere la campagna di vaccinazione anche ai più giovani".

"È una novità importante, pensando anche alla riapertura delle scuole a settembre. Se continuiamo ad avere cautela, con il quadro epidemiologico che mostra segnali incoraggianti, possiamo guardare al futuro con più fiducia", ha concluso il ministro.

L'annuncio è di grande rilevanza, in vista di quella che sarà l'accelerazione che da giugno subirà la campagna vaccinale per i giovanissimi. Al momento, però, manca una data ufficiale. Si sta aspettando, infatti, il via libera anche dell'Aifa che, però, non dovrebbe tardare troppo ad arrivare.-