Vaccino Pfizer, agli Ospedali Riuniti donato ultracongelatore per conservare le dosi

È già operativo l’ultracongelatore di ultimissima generazione consegnato nei giorni scorsi agli Ospedali Riuniti dell’area nolana. Grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale di Nola, guidata dal Sindaco Gaetano Minieri, e alla direzione dell’Asl Napoli 3 Sud, l’ultracongelatore donato dal CIS-Interporto di Nola ha dato la possibilità agli operatori sanitari dell’intero distretto di poter usufruire sin da subito del vaccino Pfizer-Biontech.

L’ultracongelatore era il requisito imprescindibile per poter attivare a Nola un centro vaccinazioni anti-covid. Risponde perfettamente ai requisiti richiesti dal gruppo farmaceutico americano per la conservazione dei vaccini ed è altamente performante, in quanto possiede tutte le più avanzate caratteristiche tecniche di un freezer ad uso ospedaliero. Dopo la consegna l’ultracongelatore è stato collaudato ed è stato sottoposto alla rigorosa verifica da parte del gruppo N.A.S. dei Carabinieri.