La denuncia di una 75enne: "Ho ricevuto Pfizer come prima dose e ora vogliono somministrarmi Astrazeneca"

Una coppia di anziani di Pianura, marito 83enne e moglie 75enne, sono stati convocati 20 giorni fa alla Stazione Marittima per il vaccino anti Covid. "A mio marito diabetico, che in passato ha anche affrontato un tumore, è stato proposto l'Astrazeneca al posto del Pfizer che gli spettava di diritto. Ho reclamato ed è stato accontentato", spiega la 75enne a NapoliToday. "Mi è stato detto che come caregiver al posto dell'Astrazeneca sarebbe stato somministrato anche a me il Pfizer e l'ho fatto. Preciso che non è stata una mia richiesta ma è stato il personale sanitario a propormelo", prosegue nel racconto.

Dose di richiamo

Per l'83enne nessun effetto collaterale dopo la prima dose di vaccino, mentre la moglie ha avvertito uno strano calore alle gambe, che l'ha spinta a chiamare il 118. Per fortuna dopo qualche ora le sue condizioni di salute sono rientrate nella norma. Passano 20 giorni e i coniugi tornano nell'hub vaccinale del Molo Beverello per il vaccino di richiamo. Tutto ok per l'uomo, mentre per la 75enne l'amara sorpresa. "Mi è stato detto che devo tornare tra due mesi perchè dalla piattaforma vaccinale risulta che la prima dose che ho ricevuto era Astrazeneca e non Pfizer. Sono andata su tutte le furie, perchè mi è stato più volte detto durante la prima somministrazione che mi era stato inoculato il Pfizer. Ora non so che fare. Dato che non rilasciano alcuna attestazione dopo la prima dose come faccio a sapere cosa realmente mi è stato iniettato la prima volta? Non ho niente contro Astrazeneca, ma non vorrei che fosse mitigato l'effetto del vaccino con tipologie differenti. Sono stata presa in giro o non è stata aggiornata la piattaforma?"