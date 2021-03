Vaccino, aperta la piattaforma per le persone fragili

Aperta oggi in Campania la piattaforma per l'inserimento, da parte dei medici di medicina generale, delle adesioni dei pazienti delle categorie fragili alla vaccinazione. La procedura non tocca ai pazienti fragili né ai loro conviventi o assistenti. È previsto pertanto che i medici di medicina generale individuino tra i loro assistiti coloro che appartengono alla categoria di "elevata fragilita'", registrandoli sulla piattaforma e certificandone lo status.

Contestualmente è previsto che gli appartenenti a questa categoria possono essere registrati e vaccinati dalle Aziende ospedaliere e i Centri regionali di riferimento che li hanno in ricovero e/o in cura per follow up.