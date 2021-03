Vaccino AstraZeneca anche per gli over 65: l'annuncio di Speranza

Oggi in Campania si sta procedendo alle prime vaccinazioni per il personale universitario e per le forze dell'ordine

E' in arrivo una nuova circolare del Ministero della Salute che amplierà la fascia di età per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Roberto Speranza ha confermato a in "Mezz'ora" l'importante novità. In tal modo potrà essere coperta presto anche la fascia degli over 65, colpita duramente dall'epidemia. "Entro l'estate tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi potranno farlo. E' questo il nostro auspicio", spiega il ministro.

In Campania al momento si sta procedendo alle prime vaccinazioni per il personale universitario e per le forze dell'ordine. Ad oggi sono 478.077 le dosi somministrate su 534515 consegnate (89,4%)