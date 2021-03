Prof morta, dubbi nelle chat dei docenti ma una certezza: "I vaccini sono sicuri e vanno fatti"

Ha turbato l'intero Paese la notizia del decesso di Annamaria Mantile. La 62enne, insegnante di inglese, è morta pochi giorni dopo aver ricevuto, lo scorso 27 febbraio, la prima dose del vaccino anti Covid AstraZeneca. I suoi familiari chiedono giustizia ed hanno denunciato tutto ai Carabinieri del Vomero.

Disposto il sequestro della salma, sarà l'autopsia a fornire l'esatta causa del decesso. Al momento tutte le ipotesi sono state prese in considerazione, ma l'eventuale associazione tra la morte ed il vaccino è tutta da appurare. Intanto la Procura di Napoli è stata allertata, ma si attendono i risultati medici per eventuali sviluppi.

Preoccupati gli altri docenti

La notizia del decesso dell'insegnante, però, ha allarmato anche altri docenti e componenti del personale scolastico. Nei gruppi social e nelle chat private sono tanti i dubbi che si pongono, ma una certezza continua ad essere sostenuta con forza: "I vaccini sono sicuri e vanno fatti. E' l'unico modo per uscire dalla pandemia".

Effetti collaterali

La donna, ricordiamo, poco dopo l'inoculazione della prima dose aveva avvertito sintomi di spossatezza e nausea. Il medico di famiglia le aveva prescritto un primo trattamento per idratare l'organismo, ma in poche ore la situazione è degenerata. Sottolineiamo nuovamente che solo l'autopsia dirà la reale causa del decesso, e che alcuni dei sintomi registrati dalla donna sono già indicati come reazioni avverse, così come la febbre o dolori localizzati.