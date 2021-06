Dose prima degli esami, maturandi alla prova vaccino: solo 1 su 3 lo ha chiesto

Una giornata importante, una gioia a metà. All'hub vaccinale di Capodichino è il turno dei maturandi, i ragazzi nella fascia 17-20 anni che dovranno sostenere a breve l'esame di scuola superiore. A rovinare, in parte la festa, il fatto che a prenotare la propria dose siano stati solo 3mila giovani. "A questi - precisa Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro - vanno aggiunti circa 4mila under 20 già vaccinati in altre categorie, come fragili o cargiver. Siamo quindi a 7mila unità su una platea che, nella sola città di Napoli, conta 21mila maturandi. Ci aspettavamo numeri più alti, ma noi restiamo a disposizione anche di chi deciderà di vaccinarsi più avanti".

Ai minorenni, accompagnati dai genitori, è stato somministrato Pfizer, mentre ai maggiorenni è toccato il J&J in unica dose. Tra coloro che hanno ricevuto la prima dose reazioni di felicità raccontate, in questo video, al microfono di Napolitoday.