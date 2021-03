Vaccino agli insegnanti fuori-sede: piattaforma ancora bloccata

Non è ancora attiva la possibilità di iscriversi. L'Unità di crisi conferma che il servizio verrà attivato in giornata

Non è ancora attiva la piattaforma messa a disposizione dalla Regione Campania che permetterà agli insegnanti e al personale Ata impiegato fuori regione di prenotarsi per il vaccino. Nelle prossime ore dovrebbe essere possibile registrarsi inserendo il proprio codice fiscale. Operazione che al momento non riesce agli utenti che hanno provato sin dalle prime ore del mattino. Nonostante i problemi e gli stop alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, sono tanti i lavoratori della scuola che vogliono registrarsi per la vaccinazione. Un segnale importante che però al momento non può essere ancora concretizzato.

Le richieste alla Regione

Diversi i messaggi inviati sulla pagina Facebook della Regione Campania, in particolare in calce al post con il quale, lo scorso 15 marzo, Palazzo Santa Lucia annunciava questa possibilità. Una finestra aperta anche per gli insegnanti e il personale Ata impiegato fuori regione che rischiavano di rimanere fuori dalla possibilità di ricevere il vaccino vista l'indisponibilità delle regioni “ospitanti” di accoglierli nel loro sistema. L'iniziativa di De Luca era stata accolta con grande favore dagli addetti ai lavori che con le tante richieste fatte da inizio giornata stanno dimostrando il loro entusiasmo. In particolare, tra i commenti, il problema più diffuso è che non viene riconosciuto il codice fiscale.

La nota dell'Unità di crisi

Dall'Unità di crisi della Regione si conferma che l'apertura della piattaforma sarà operativa nel corso della giornata di oggi. La conferma è arrivata con una breve nota sulla situazione vaccini. “Nella giornata di oggi sarà aperta la piattaforma anche per il personale scolastico e universitario (compreso il personale Ata) relativo ai cittadini campani che svolgono l'attività fuori regione”.