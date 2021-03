Vaccini, oggi si parte con le forze dell'ordine

Mentre dilagano le polemiche e le prese di posizione sull’approvvigionamento di vaccini, la Campania continua con le dosi a disposizione la campagna di vaccinazione. Oggi tocca alle forze dell’ordine. In mille, tra agenti di polizia, guardia di finanza, polizia municipale e vigili del fuoco, sono attesi nel pomeriggio alla Mostra d’Oltremare a Napoli per potersi sottoporre alla prima somministrazione. Per loro la campagna si è aperta qualche giorno fa con la pre-registrazione sul sito della Regione Campania, insieme a quella per i docenti delle Università.

La somministrazione del vaccino anti – Covid per le forze dell’ordine proseguirà anche domani con due turni nel corso dei quali ne sono attesi in duemila e poi nella giornata di lunedì. In tre giorni si conta di effettuare il primo ciclo di vaccini AstraZeneca per quattromila appartenenti alle forze dell’odine. Per la seconda dose bisognerà aspettare i tempi previsti e l’arrivo delle successive scorte. Nel frattempo proseguirà la vaccinazione degli over 80 che si sono sottoposti alla prima dose di vaccino: in questi giorni riceveranno la seconda completando quindi il richiamo. Sospese, fino all’arrivo delle altre dosi di vaccino Pfizer, invece, le prime somministrazioni per gli over 80. L’incertezza dipende, quindi, dal mancato arrivo delle dosi previste