Vaccini, l'elenco completo delle farmacie che hanno aderito a Napoli

Federfarma Napoli ha diffuso l'elenco completo delle farmacie, di Napoli e provincia, che hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid. La mappa è facilmente consultabile ed ogni farmacia viene indicata con un fiore rosa: il simbolo della lotta al Coronavirus. Cliccando sul fiore viene fornito nome della farmacia e l'indirizzo.

La scesa in campo delle farmacie - 500 a Napoli, 1050 in Campania - dovrebbe avvenire presto, in virtù di un accordo firmato con la regione. Resta ancora da sciogliere, però, il nodo vaccini. Alle farmacie dovrebbero andare diverse dosi di Johnson & Johnson, ma la frenata dopo gli accertamenti dei giorni scorsi (con ritardi annunciati in tutta Europa) potrebbe risultare un grande problema.

"Una vergogna nazionale"

La questione vaccini, intanto, continua a tenere banco nella querelle a distanza tra De Luca e Governo. Ancora oggi il presidente della Regione campania ha denunciato una disparità nella distribuzione delle fiale e parlando di "vergogna nazionale". Sul piatto della bilancia, nella contesa con l'esecutivo, anche la questione Sputnik: "Ho scritto ieri al ministro della Salute e al commissario per chiedere che si attivino con Aifa immediatamente per la valutazione del vaccino Sputnik. La Campania mette a disposizione dell'Italia intera gli altri vaccini che abbiamo contrattualizzato al di là delle esigenze della Campania. Cosa dobbiamo fare di più se abbiamo un Paese che dorme in piedi e non viene contrastato da nessuno, salvo le lamentazioni che fanno al Nord?".

Per consultare l'elenco completo delle farmacie che vaccineranno a Napoli e in provincia, cliccare qui.