Andrea si sposa e "corre" a vaccinarsi: "Un dovere. Credo nella scienza"

È partita la "notte bianca" del vaccino alla Mostra d'Oltremare e all'hub vaccinale di Capodichino, dedicata alla fascia d'età 30-39. Tra coloro che hanno aderito anche Andrea che questa mattina ha sposato la sua Francesca, presso il comune di Sant'Anastasia. Andrea, dopo il rito, si è presentato in abito nuziale al centro vaccinale, suscitando la curiosità di tanti.

Fermato da NapoliToday ha detto: "Mi sono sposato questa mattina. La sposa sta a casa ad aspettarmi. Io sono favorevolissimo al vaccino e credo nella scienza. Credo sia un dovere di tutti per far finire questa pandemia". Andrea è uno di quelli che hanno ricevuto il vaccino Janssen (Johnson&Johnson); mentre, ricordiamo, per coloro che hanno aderito all'iniziativa presso l'hub di Capodichino ci sarà la somministrazione di Astrazeneca.