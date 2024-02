Allarme Dengue, lo Spallanzani: “Non c'è il vaccino per tutti”

Il vaccino per la Dengue "non è per tutti ma per specifiche popolazioni a rischio". Lo spiega l'infettivologa dello Spallanzani, Laura Scorzolini, in un'intervista al Messaggero. Il vaccino, disponibile nei prossimi giorni allo Spallanzani, "è indicato in particolare in persone che hanno già avuto una pregressa infezione da virus Dengue e stanno per intraprendere un viaggio in aree endemiche.

Oppure - spiega Scorzolini - in soggetti che, a prescindere dall'infezione Dengue, dovranno soggiornare per lunghi periodi in Paesi ad elevata endemia". Sulla terapia in caso di infezione, Scorzolini spiega che si tratta di "una terapia di supporto, quindi basata sull'utilizzo di antipiretici per la febbre e soluzioni idratanti endovenose qualora l'emodinamica non sia adeguata nel paziente grave".