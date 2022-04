Covid, quarta dose del vaccino: chi deve già farla

Attualmente la quarta dose del vaccino Covid è prevista e raccomandata per i seguenti casi (per tutti gli altri al momento non sono previsti richiami)

persone con grave compromissione del sistema immunitario dai 12 anni in su.

anziani over 80.

ospiti dei centri residenziali per anziani (Cra e RSA)

Il vaccino è previsto poi anche per le persone tra i 60 e 79 anni con almeno una delle seguenti patologie:

Malattie respiratorie: fibrosi polmonare idiopatica, malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia

Malattie cardiocircolatorie: scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA), pazienti post-shock cardiogeno

Malattie neurologiche

Diabete/altre endocrinopatie severe:

Malattie epatiche: cirrosi epatica

Malattie cerebrovascolari

Emoglobinopatie: talassemia major, anemia a cellule falciformi, altre anemie gravi.

fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)