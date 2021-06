Domani l'apertura della piattaforma per le vaccinazioni dai 12 anni in su

Mancano poche ore all'apertura della piattaforma per le vaccinazioni di tutti i cittadini campani dai 12 anni in su. La Regione Campania sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di dare la possibilità di iscriversi. Manca l'indicazione finale nazionale che potrebbe arrivare tra stasera e domani mattina per poi dare il via alla piattaforma. Resta domani comunque la data ufficiale per l'apertura, i dubbi sono relativi solamente all'orario in cui sarà attivata.

L'adesione riguarderà quasì la metà dei cittadini della Campania che non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino. Non sarà possibile scegliere il siero che verrà somministrato e la decisione spetterà al personale sanitario che analizzerà le anamnesi. Le singole Asl, dopo aver valutato la necessità di approvvigionamento, partiranno con le convocazioni delle persone che hanno aderito.