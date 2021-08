Vaccini, a Portici si accelera: open day per over 12 senza prenotazione

Si accelra a Portici per la campagna vaccinale. Nuovi appuntamenti, sernza prenotazione, infatti, sono stati organizzati per gli over 12. Ad annunciare la novità il sindaco Enzo Cuomo. "Al fine di consentire il completamento della campagna vaccinale nella Città di Portici, si comunica che da lunedì 30 agosto 2021 tutti i cittadini che abbiano compiuto i 12 anni di età e che ancora non hanno ricevuto la prima dose di vaccino, potranno presentarsi liberamente al Centro vaccinale allestito presso il Palazzetto dello sport".

"Il Centro sarà aperto tutti i giorni dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8 alle ore 16 mentre il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Le vaccinazioni saranno eseguite nei limiti della disponibilità delle scorte di dosi a disposizione del Centro".