Vaccino anti-Covid, oltre 220 persone non si presentano alla Mostra d'Oltremare

Oltre 220 persone non si sono presentate nella giornata di sabato presso il centro vaccinale della Mostra d'Oltremare per sottoporsi alla somministrazione della dose.

E' quanto emerge dai dati dell'Asl Napoli 1 Centro, riportati dall'Ansa. Le assenze sono state registrate tra i lavoratori della scuola e dell'università, che sarebbero stati vaccinati con Astrazeneca. Su 660 cittadini convocati, si sono presentati in 437.

Alta, invece, l'adesione degli anziani che fanno il vaccino Pfizer: sabato erano stati convocati in 585 per la seconda dose e si sono presentati in 554.

Via alle prenotazioni per gli over 70

Sono oltre 50mila in Campania le adesioni alla campagna vaccinale per gli over 70 già registrate dalla piattaforma regionale.

Nella giornata di sabato, inoltre, sono già stati richiesti e consegnati oltre 30mila attestati di vaccinazione.