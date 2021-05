Incinta decide di vaccinarsi contro il Covid: "Spero di passare gli anticorpi anche a mio figlio"|VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

"Sono un po' preoccupata ma fiduciosa. E' giusto fare il vaccino anche da incinta. Spero di passare gli anticorpi a mio figlio Alessio che nascerà a fine luglio per dargli una sicurezza in più. Mi auguro che passi presto per tutti questo periodo", spiega ai microfoni di NapoliToday Ilaria, che ha deciso di vaccinarsi nell'hub della Mostra d'Oltremare nella notte bianca anti Covid, pur essendo al settimo mese di gravidanza.