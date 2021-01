Vaccini, i disabili saranno i prossimi a essere vaccinati

"È un risultato importante aver riconosciuto la priorità alle persone più fragili, dovuto all'impegno comune di istituzioni, regioni, associazioni di persone con disabilità e le loro famiglie e di tutta la società civile". Così Paolo Colombo, garante dei disabili della Regione Campania, commenta la notizia che le persone con disabilità verranno vaccinate con gli over 80 ed insieme ai loro accompagnatori a partire da febbraio.

Saranno infatti queste due categorie profondamente a rischio a seguire gli operatori sanitari nelle vaccinazioni. Per diverse settimane le associazioni delle famiglie dei disabili si sono battute per ottenere che i loro cari fossero una priorità per la vaccinazione. Le loro richieste sono state accolte e alla somministrazione del vaccino per i disabili verranno adibite delle strutture ad hoc.