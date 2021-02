Vaccini agli over 80: si è prenotato un anziano su tre

Il prossimo step della campagna vaccinale in Campania è quello che coinvolge gli 80enni. Si dovrebbe partire il 10 febbraio, ma il condizionale è sempre d'obbligo dal momento che le operazioni sono subordinate all'effettivo arrivo dei vaccini. In Campania si è prenotato uno su tre. Nella sola città di Napoli gli 80enni che hanno aderito alla campagna per la vaccinazione anti-Covid sono 20.300 su 63.000, 110.081 su 320.000 in Campania. Un numero che tiene conto anche delle procedure per effettuare la vaccinazione e delle difficoltà riscontrate.

Il tutto avviene telematicamente sul portale della Regione. Ovviamente non tutti gli 80enni hanno competenze informatiche avanzate e molto spesso a sopperire devono essere i familiari. Qualche malumore sta nascendo anche per il luogo scelto. A Napoli dovrebbe essere la Mosta d'Oltremare, come è avvenuto e sta avvenendo con il personale sanitario. Immaginare 80enni in fila e in attesa oggi preoccupa, tanto che stanno nascendo polemiche e già si sta pensando anche a ulteriori soluzioni. Intanto per chi è immobilizzato a letto sarebbe prevista la somministrazione domiciliare