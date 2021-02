Vaccino Covid, è il giorno dei docenti: "Così la scuola può ripartire"

Dopo il personale sanitario e gli over-80, alla Mostra d'Oltramere di Napoli è arrivato il turno de personale scolastico per la somministrazione del vaccino anti-Covid. In circa 400 tra docenti e collaboratori hanno prenotato il siero AstraZeneca per gli under 55. "E' un dovere farlo per poter uscire dalla pandemia e per far tornare la scuola alla normalità" affermano i professori.

"Molto si è detto sull'AstraZeneca - afferma il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva - ma la presenza di queste persone oggi dimostra che c'è fiducia nelle nostre strutture sanitarie. Quando il Ministero ci darà il via libera li somministreremo anche agli over 55. Se i vaccini arivassero in numero adeguato potremmo arrivare anche a 20mila al giorno, riuscendo a coprire il 70 per cento della popolazione entro giugno".