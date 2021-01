Vaccino, mancano cinquemila sanitari che non si sono ancora presentati

La Campania è tra le prime regioni per velocità di attuazione del piano vaccinale anti-Covid, eppure c’è un dato che deve far riflettere ed è quello delle dosi non somministrate nei giorni scorsi rispetto a quelle preventivate. Ci sono cinquemila operatori sanitari, tra medici e infermieri, che non si sarebbero presentati ancora al padiglione della Mostra d’Oltremare di Napoli. Sono tra i 18.800 aventi diritto registrati sulla piattaforma e, quindi, hanno già dato il proprio consenso alla somministrazione del vaccino eppure nei giorni scorsi non si sono presentati.

Quindi al momento sono 13.800 gli immunizzati parziali, ossia coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Il numero è destinato a salire perché con accordi raggiungi nei giorni scorsi a questi si aggiungeranno anche gli operatori sanitari che sono in regime di libera professione, i dentisti e medici e infermieri in pensione. Nei giorni scorsi alla Mostra d’Oltremare l’attesa di coloro che erano in fila è diminuita grazie al nuovo sistema di smistamento, ma va registrato anche il dato del minore afflusso degli aventi diritto. Ieri ad esempio rispetto alle 1200 iniezioni programmate, ne sono state fatte 802. Intanto la campagna vaccinale continua con le altre categorie ammesse.