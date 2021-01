De Luca: "Card vaccino Covid da esibire in ristoranti e cinema in Campania"

"Daremo a tutti i cittadini campani che si vaccineranno, una tessera dopo la somministrazione della seconda dose di richiamo. Sarà consegnata una card con un chip sul retro, in maniera che ogni campano vaccinato avrà la sua registrazione e ci auguriamo, fra qualche mese che possano esibirla per andare al cinema o al ristorante, avendo la certificazione che sono stati vaccinati con il primo e il secondo richiamo", ha spiegato nella diretta Facebook di oggi Vincenzo De Luca.

Un anno per vaccinare tutti i campani

Ci vorrà almeno un anno per vaccinare tutti i cittadini campani. E' questa la previsione che presidente della Regione Vincenzo De Luca ha avanzato partendo dai dati sulle dosi giornaliere. In Campania, l'obiettivo è di 20mila al giorno: "Con questi numeri, riusciremo a somministrare la prima dose a 4,2 milioni di campani entro luglio".

Il vaccino anti-covid, però, prevede una doppia somministrazione per ognuno. "Considerando anche la seconda dose necessaria - ha spiegato De Luca - credo che finiremo ragionevolmente per l'inizio del 2022. Sui numeri non possiamo fare giochi di prestigio".