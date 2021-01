Noto avvocato si “infiltra” nella fila per il vaccino: cacciato

Se le dosi di vaccino anti Covid sono al momento terminate in Campania, a continuare sono invece gli strascichi legati alle operazioni conclusesi ieri. Dopo le polemiche iniziali legate alle lunghe attese di medici e infermieri all’esterno della Mostra d’Oltremare, la giornata di domenica è invece trascorsa senza disagi grazie al ricorso di numeri e di criteri per smistare le persone in attesa. A tenere banco oggi è la notizia di infiltrati, di persone non destinatarie di vaccino in questa prima fase che hanno cercato di intrufolarsi nel sistema. Prontamente smascherati e bloccati.

Tra loro ci sarebbe anche un noto avvocato amministrativista riconosciuto direttamente dal manager dell’Asl Na1 Ciro Verdoliva. Sorpreso in fila e mandato via per fare spazio agli operatori sanitari destinatari di questa prima fase del piano vaccinale. Tra quelli a cui sono stati rifiutati invece figurano anche informatori medico-scientifici, personale non strutturato nelle case di cura convenzionate e cliniche private, medici in pensione. In questi casi si è trattato di specialisti in buona fede che saranno vaccinati solo successivamente. A cercare di anticipare il turno sono stati anche due cittadini, nel loro caso nessuna scusa si è trattato di persone fragili che hanno chiesto di poter essere vaccinate in questa fase. In totale, nella tre giorni di vaccinazioni alla Mostra d’Oltremare, sono stati vaccinate 6.640 persone