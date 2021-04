Si vaccina contro il Covid e poi va con due prostitute, 85enne napoletano multato

Ha abbordato due prostitute di nazionalità bulgara, la prima alle ore 10 e la seconda alle 12, sempre in zona Ponte Sele, per venire fermato in entrambe le occasioni dai carabinieri che gli hanno comminato una sanzione di mille euro totali, come riporta SalernoToday.

L'anziano di 85 anni si sarebbe giustificato spiegando che era colpa degli effetti collaterali del vaccino anti Covid Astrazeneca, che gli era stato recentemente somministrato, ad averlo spinto a cercare le prostitute. L'uomo era in un camper con le due donne a Eboli quando è stato sorpreso dai militari dell'arma.

L'85enne è residente nella penisola sorrentina.