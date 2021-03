Lotti vaccino vietati, è psicosi: in molti fanno disdetta per la seconda dose

È psicosi in Campania per i due lotti di vaccino AstraZeneca che sono stati vietati e posti sotto sequestro dalla magistratura. Sul primo si indaga dopo la morte di tre persone in Sicilia cui era stato somministrato, sul secondo dopo la morte in Campania di un operatore scolastico di Afragola.



Si attendono le autopsie per sapere qualcosa in più, soprattutto se è ipotizzabile una correlazione tra la vaccinazione e il decesso.



Nel frattempo molti prof, soprattutto in Campania, stanno eseguendo disdetta per la seconda dose di vaccino. L’Unità di Crisi della Regione Campania sta svolgendo controlli su tutti i pazienti che hanno ricevuto i lotti bloccati dall’Aifa, rintracciando le persone a cui è stato somministrato.



Dai primi riscontri che stanno arrivando, pare non ci siase non di lieve entità. Molti vaccinati con i lotti vietati però lamentano fin qui di non esser stati contattati da nessuno.