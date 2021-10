Vaccinazione antinfluenzale, la Campania è la prima regione d’Italia a partire con la campagna

La Campania è la prima regione d’Italia a partire con la campagna di vaccinazione antinfluenzale: siamo partiti il 1° ottobre. "Per farlo abbiamo dovuto programmare il lavoro con largo anticipo nei mesi scorsi, prenotando e acquistando le dosi e organizzando le consegne. È un motivo di grande soddisfazione che si unisce alla soddisfazione per i risultati della vaccinazione anticovid", spiega in una nota la Regione Campania.

Dosi prenotate già a fine giugno in largo anticipo rispetto al resto della Penisola.