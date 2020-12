Coronavirus, domani è il giorno dei vaccini: arriverà in tre ospedali napoletani

Domani V-Day, giorno dei vaccino anti Covid-19 in tutta Italia. In Campania il vaccino arriverà con dei camion da Roma: prima tappa l'Ospedale del Mare di Ponticelli. Domani saranno somministrate circa 700 persone in diversi ospedali campani. Nell'ospedale napoletano si farà la verifica del freddo sulle dosi di vaccino Pfizer appena arrivate da Roma, poi ogni ospedale caricherà le dosi spettanti (Cardarelli, Cotugno, San Sebastiano di Caserta, Ruggi di Salerno, Moscati di Avellino, San Pio di Benevento).

Nei tre ospedali napoletani saranno vaccinate circa 300 persone, sanitari, medici e infermieri. Al Cardarelli prevista la prima vaccinazione alle ore 10: riceverà la dose la dottoressa del pronto soccorso Filomena Liccardi.

La nota della Regione

Per il "V-Day", il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma domani, sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d'Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell'Asl Napoli 1.