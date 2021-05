Vaccinazioni senza fasce d'età dal 10 giugno

Dal 10 giugno via libera alla prenotazione per la vaccinazione contro Covid-19 senza alcuna restrizione sulla fascia d'età. Secondo quanto trapela sarebbe pronta per essere firmata la circolare del commissario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Resterà ovviamente la priorità per gli anziani che ancora attendono le dosi e per le categorie fragili, ma l'obiettivo del Governo è procedere ad una vaccinazione capillare per tutta la popolazione. Per fine giugno sono attese oltre 28 milioni di dosi di vaccini.

