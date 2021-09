Vaccini, Fortini: "Nel mondo della scuola i risultati sono raggiunti"

“Il tema del distanziamento era un argomento dello scorso anno. Cercavamo di tenere il più lontano possibile le persone. La verità è che oggi abbiamo l’arma, quella vera, rispetto alla diffusione del virus: il vaccino. In Campania il personale docente vaccinato arriva al 97%”. Lo ha detto l’assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini su Radio Crc.

“La settimana scorsa abbiamo incontrato molti dirigenti scolastici con il governatore De Luca. La comunicazione nazionale ha allontanato i cittadini dalla vaccinazione, serve fiducia e se ti vengono date informazioni che insinuano il dubbio tutto diventa più difficile. Se il messaggio parte dal mondo della scuola i risultati sono raggiunti. Se poi i nostri studenti non sono vaccinati occorre la mascherina in alternativa al distanziamento: non sono d’accordo però con la posizione del ministro Bianchi”.

E ha sottolineato: “Non servono sistemi che ci diano l'illusione di aule più sicure, bisogna vaccinarsi. Il ministro ha fatto uno sforzo per l’assunzione di migliaia di docenti e non docenti. Non sono procedure semplici e infatti non punto il dito contro chi sta mettendo in campo risorse. Si sommano troppi problemi che vengono dal passato e tante inefficienze”.