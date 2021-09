Vaccini per personale scolastico e studenti: l'elenco completo con date e sedi

L’ASL Napoli 1 Centro si prepara per un ritorno alla vita in tutta sicurezza e proprio per questo lancia ulteriori giornate di Open Day vaccinale dedicate a tutti i cittadini e ulteriori giornate di Open Day VIVA LA SCUOLA dedicate al personale scolastico e agli studenti che sino ad oggi non hanno potuto o non hanno ancora scelto di vaccinarsi. L’iniziativa fa parte delle azioni che l’Azienda Sanitaria Locale di Napoli ha messo in campo su preciso indirizzo del governo regionale nell’ambito della campagna di comunicazione.

Calendario

Stazione Marittima

lunedì…....13 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

mercoledì..15 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

giovedì….. 16 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

venerdì…..17 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi sabato…...

18 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi domenica..

19 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

Mostra d’Oltremare

lunedì…....13 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi martedì….

14 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi mercoledì..

15 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi giovedì…..

16 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi venerdì….

17 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi sabato…...

18 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi domenica..

19 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….3.500 dosi

Fagianeria

lunedì…....13 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi di Capodimonte martedì….

14 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi mercoledì..

15 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi giovedì…..

16 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi venerdì…..

17 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi sabato…...

18 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi domenica..

19 settembre. ore 9,00/18,00... fascia età tutte….1.000 dosi

«Al di là dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani, misure sempre necessarie, il vaccino è lo strumento giusto per fare in modo che tutti possano finalmente tornare alla vita», dice il direttore generale Ciro Verdoliva.

Si ribadisce inoltre che la somministrazione di vaccini (in prima o seconda dose) è garantita anche presso i Distretti Sanitari di base ed anche in questo caso non è necessaria alcuna prenotazione; è assicurata l’apertura dal lunedì al venerdì (ore 9,00 - 16,00) a favore di tutte le fasce di età (12 - over 80); di seguito l’elenco e gli indirizzi dei Distretti presso i quali è garantita l’attività di somministrazione dei vaccini:

DSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25…... Bagnoli / Fuorigrotta via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…... Pianura / Soccavo via Scherillo n°12

DSb n°27…... Arenella / Vomero via San Gennaro Antignao n°2 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…... Chiaiano / Piscinola / Marianella via dela Resistenza n°25

DSb n°29…... Stella / San Carlo all'Arena via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…... Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno viale IV aprile n°50

DSb n°31…... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32…... Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale via Acquaviva n°64

Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina facebook ASL Napoli 1 Centro.