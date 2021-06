Italiani residenti all'estero ma temporaneamente a Napoli o a Capri: al via le vaccinazioni anche per loro

Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza in uno Stato estero e che sono iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), ma che temporaneamente sono presenti sul territorio di competenza dell’ASL Napoli 1 Centro (Anacapri, Capri e Napoli), potranno ricevere la somministrazione del vaccino presso il centro vaccinale di Stazione Marittima secondo il seguente calendario:

centro vaccinale Stazione Marittima (molo Angioino):

- mercoledì.. 09 giugno 2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00…... cognome dalla lettera A alla lettera D

- giovedì….. 10 giugno 2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00…... cognome dalla lettera E alla lettera L

- venerdì….. 11 giugno 2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00…... cognome dalla lettera M alla lettera P

- sabato…… 12 giugno 2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00…... cognome dalla lettera Q alla lettera Z

- domenica... 13 giugno 2021 dalle ore 8,00 alle ore 18,00…... cognome tutte le lettere

"E’ bene chiarire che l’accesso è libero, non serve dunque registrarsi in piattaforma, ma l’iscrizione all’A.I.R.E. dovrà risultare al momento dell’accettazione presso il centro vaccinale Stazione Marittima. La piattaforma regionale SINFONIA verificherà automaticamente (previo inserimento del codice fiscale da parte dell’operate addetto all’accettazione) tale presupposto, ma gli operatori ASL non potranno intervenire in alcun modo ove l’iscrizione non dovesse risultare nel sistema", spiega l'Asl Napoli 1 in una nota.