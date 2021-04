Vaccini: priorità per gli over 80, la Campania si prepara per gli over 60

Dopo la conferenza stampa del premier Mario Draghi, con l’obiettivo di vaccinare tutti gli over 80 entro aprile, è arrivata la firma sulla nuova ordinanza del Commissario straordinario Francesco Figliuolo: per i vaccini priorità agli over 80 e alle persone fragili. Le categorie di priorità indicate dal ministero della Salute restano le stesse, ma vengono temperate con il criterio dell’età.

L’obiettivo - nonostante i tagli alle forniture - resta: mezzo milione di dosi di vaccino al giorno somministrate agli italiani entro fine aprile. Dopo la priorità per la fascia di popolazione più esposta ai rischi legati al Coronavirus l’indicazione - soprattutto dopo il caso AstraZeneca - è di vaccinare subito gli over 60.

Questo l'ordine di priorità definito dall'ordinanza: – persone di età superiore agli 80 anni; – persone con elevata fragilità e, ove previsto, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari; -persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni, -utilizzando prevalentemente vaccini Vaxzevria (ex AstraZeneca) come da recente indicazione dell’Aifa.

Campania, al via le prenotazioni per gli over 60

Da questa mattina "sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini. Per l'adesione degli ultrasessantenni il link è: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino".

È la nota stampa con cui l'Unità di Crisi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 rende nota la novità sulla campagna vaccinale, ovvero che da domani sarà possibile anche per gli over 60 (dopo gli over 80 e gli over 70) prenotarsi per la vaccinazione.

Al momento in Campania sono stati - questi i dati governativi - somministrate 1.037.179 dosi su 1.280.755 consegnate, in primis agli over '80. Si attendono a giorni nuove dosi di Pfizer mentre inizierà a breve anche la fornitura di Johnson & Johnson.