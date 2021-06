L'Asl Napoli 1 Centro ha organizzato, per tutti i residenti, tre giorni di open day per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, senza prenotazione. L'appuntamento è fissato dal 2 al 4 luglio, dalle ore 9 alle ore 20, a Porta Capuana (via Giuseppe L. Albanese). Le vaccinazioni sono aperte ai soli residenti nel Comune di Napoli, compresi nella fascia di età 12-over 80.