Vaccini alla Stazione Marittima: al via oggi le prenotazioni per l'open day Pfizer

Si aprono oggi alle 12,00 le prenotazioni. Si aprono questa mattina alle 12,00 le prenotazioni per l’“open day” (Pfizer) organizzato presso il centro vaccinale come di seguito:

Stazione Marittima sabato 05 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 60/79 (1.200 dosi)

domenica 06 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 60/79 (1.200 dosi)

lunedì 07 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 60/79 (1.500 dosi).

E’ bene chiarire che l’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando. Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione.