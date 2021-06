Vaccini: nelle farmacie di Napoli parte la somministrazione di Pfizer

Da domani le farmacie a Napoli cominceranno a somministrare anche il vaccino Pfizer, oltre al Johnson per gli over 60. I vaccini saranno consegnati ai farmacisti dall'Asl Napoli 1 dall'hub della Mostra d'Oltremare, dove sono conservati nei frigoriferi a -80 gradi, e poi saranno conservati ancora nei frigoriferi delle stesse farmacie, perché resistono a una temperatura tra i due e gli otto gradi per 30 giorni.

"Abbiamo un furgone refrigerato - spiega Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli - con cui andremo a prendere le dosi e le distribuiremo alle farmacie. L'operazione parte domani e credo che in due-tre giorni potremo cominciare la somministrazione anche con Pfizer, mentre con Johnson stiamo andando avanti, dopo un paio di giorno di stop abbiamo ripreso a somministrarlo agli over 60".

"I cittadini - spiega ancora Iorio - sono molto disorientati in questo momento sulle vaccinazioni. Ci chiedono rassicurazioni, ci fanno mille domande e la farmacia rassicura il cittadino. Si fidano perché ci conoscono, c'è un radicamento territoriale molto forte delle 153 farmacie coinvolte"