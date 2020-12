Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Venerdì 11 Dicembre dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar: ‘I VACCINI COME RISPOSTA ALLA PANDEMIA COVID-19’, organizzato da Mondosanità. Numerosi sono i vaccini che hanno raggiunto la fase 3 di sperimentazione e che stanno entrando nell’armamentario terapeutico per sconfiggere o almeno controllare l’infezione da coronavirus. Oltre ad i vaccini con virus attenuati sono in corso di definizione i vaccini mRNA con una metodica innovativa che parrebbe accelerare i tempi di produzione e quindi di distribuzione globale. La sicurezza dei vaccini, certificata dagli enti regolatori continentali e nazionali, è a quanto pare comprovata così come la loro efficacia che in quasi tutti supera il 90% della popolazione vaccinata, ma nonostante le assicurazioni riportate dalle pubblicazioni scientifiche sino ad ora prodotte e dai media, la discussione sulla loro programmazione, sulla loro conservazione, sull’obbligatorietà o meno e sulla necessità di pubblicazione definitiva dei dati è in corso con ripercussioni anche sul mondo scientifico oltre che sul sociale. La necessità di un fast track necessario per salvare vite umane e le economie nazionali, induce speranze ma anche qualche sospetto che va superato con la serietà degli attori in campo e con la trasparenza dei percorsi produttivi e distributivi dei vaccini in questione. Vi segnaliamo inoltre la partecipazione di Lorenzo Wittum, Presidente e Amministratore Delegato AstraZeneca S.p.A., Azienda impegnata nella produzione del vaccino contro il Covid. PARTECIPANO: - Roberto Buzzetti, Epidemiologo Clinico, Bergamo - Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo - Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCeO - Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa Regione Liguria - Elena Lomazzi, Avvocato A&A Studio Legale - Pier Luigi Lopalco, Epidemiologo - Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Assessore Sanità e Benessere Animale Regione Puglia - Roberto Nisini, Direttore Reparto Immunologia, Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità - Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma - Mauro Pistello, Vice Presidente SIM - Professore di Microbiologia Clinica Dipartimento di Ricerca Traslazionale, Università di Pisa - Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute - Mauro Ruggeri, Responsabile sede Nazionale SIMG - Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania - Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome MODERANO: - Giulia Gioda, Giornalista - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità GIORNALISTI ACCREDITATI: - Daniele Amoruso, Daniela Boresi, Alessandro Malpelo, Ettore Mautone I VACCINI COME RISPOSTA ALLA PANDEMIA COVID-19 11 Dicembre 2020 - Ore: 15:30-17:30 ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA