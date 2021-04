Asl Napoli 2 Nord, meno del 10% tra i 60 e 69 anni ha aderito alla campagna vaccinale

Ad oggi meno del 10% delle persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni ha aderito alla campagna vaccinale nell'ambito dell'Asl Napoli 2 Nord. E' quanto comunica l'azienda sanitaria locale dei comuni a Nord di Napoli in cui risiedono circa 140mila cittadini di questa fascia d'età. Solo in 12mila, infatti, si sono iscritti alla piattaforma regionale per ricevere il vaccino anti Covid.



L'Asl ha lanciato un appello ad aderire perchè "la vaccinazione contro il Covid è indispensabile per superare la pandemia. Da tre giorni i cittadini nella fascia di eta' 60/69 hanno la possibilità di registrarsi sulla piattaforma regionale, ma su una popolazione di oltre 1 milione di persone che conta circa 140mila persone in questa fascia di età, solo in 12mila hanno aderito all'offerta vaccinale. Stiamo potenziando i centri vaccinali per poter mettere in atto una campagna vaccinale di massa che possa garantire la ripartenza dei nostri territori, ma tutto sara' inutile se registreremo una bassa adesione".