Vaccini over 30: il sito per registrarsi va in "crash"

Disagi per gli utenti che, in massa, hanno denunciato la cosa sui social

Pronti via e il portale dedicato all'open day dei vaccini per la fascia d'età 30-39 è andato in tilt. La registrazione è stata aperta alle ore 22, ma solo dopo pochi minuti il sito è "saltato". Tante le segnalazioni sui social da parte di chi (i più fortunati) ha seguito tutte le fasi per registrarsi, ma alla fine ha visto comparire un messaggio di errore.

Ancora, in questi minuti, collegandosi al portale compare un messaggio di errore e a nessuno è permesso di registrarsi. Non è ancora chiaro quando sarà possibile aderire all'open day. Dietro il "crash" forse l'alto numero di connessioni. E' stato grande, infatti, l'interesse che l'iniziativa ha suscitato tra i giovani napoletani.

L'Asl Napoli 1 Centro, ricordiamo, aprirà nel fine settimana - per una notte intera - due hub vaccinal (Mostra e Capodichino) presso i quali, rispettivamente, verranno somministrati due vaccini diversi. Analoga iniziativa anche per l'Asl Napoli 3 Sud che negli stessi giorni del 22 e 23 maggio, ma con orari diversi, somministrerà agli over 18 il vaccino Janssen.