Vaccini dai 18 anni in su in 57 comuni del napoletano: ecco come prenotarsi

Sabato e domenica al via le vaccinazioni anche per le fasce d'età finora escluse

L'Asl Napoli 3 Sud annuncia che i cittadini dai 18 anni in poi residenti nei 57 comuni di sua competenza potranno vaccinarsi da sabato 22 maggio a domenica 23 maggio. Per partecipare all'iniziativa, che prende il nome di "Janssen Weekend Night & Day", basta prenotarsi attraverso questo link https://opendayvaccini.soresa.it/.

I richiedenti saranno convocati per ordine di iscrizione tramite email ed sms. Per poter effettuare la registrazione sono indispensabili: Codice Fiscale - Numero Tessera Sanitaria Indirizzo e-mail - Numero cellulare.

L'iniziativa viene annunciata a poche ore da quella promossa dall'Asl Napoli 1 Centro, prevista sempre per i giorni 22 e 23 maggio per la fascia di età 30-39 anni. In questo caso, però, gli hub vaccinali aderenti sono due, con la possibilità di scegliere il vaccino da farsi inoculare. Le prenotazioni saranno aperte da questa sera.