Vaccini over 12: prenotati quasi in 200mila, si parte martedì

A poche ore dall'apertura delle adesioni si rivela già un successo la scelta di vaccinare gli over 12. Stando ad un primo aggiornamento, alle 19 di ieri sera, erano quasi 200mila coloro che si sono prenotati tramite app e sito della Regione.

Una "corsa contro il tempo", quella per vaccinare i giovanissimi, che fa il paio con gli open day organizzati per recuperare anche sulle inoculazioni ai meno giovani. Poi ci sono le farmacie che dovrebbero partire appena saranno terminate le vaccinazioni dei maturandi.

Venendo ai dati, alle 19 di ieri sono stati in totale 188.965 coloro che si sono prenotati: 45.333 della fascia 12-19; 77.238 fascia 20-29; 58750 fascia 30-39. Per i giovanissimi tra i 12 e i 15 anni, in particolari, viene annunciata una grande novità. Infatti, le inoculazioni per loro potrebbero già partire dal prossimo martedì.

Il calendario degli Open day

La Regione ha deciso di accelerare, anche se De Luca continua a lamentare una "cattiva distribuzione" delle dosi da parte del Governo. Ma a correre più di tutte è l'Asl Napoli 1 che punta a non lasciare nessuno indietro, compresi i non deambulanti e gli over 70 ancora non vaccinati.

Anche in quest'ottica va letta la scelta di organizzare una serie di open day, praticamente, aperti a tutti e la conversione parziale del centro tamponi del Frullone. In particolare, così come annunciato dall'Asl, il calendario prevede:

hangar Atitech: sabato 05 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 30/59 6.110 dosi (Capodichino) domenica 06 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/29 6.110 dosi

Fagianeria real Bosco: sabato 05 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 16/18 1.200 dosi di Capodimonte domenica 06 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 16/18 1.200 dosi

Mostra d’oltremare: domenica 06 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/59 5.070 dosi (Fuorigrotta) lunedì 07 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/59 5.070 dosi