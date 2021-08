Vaccini, open day a due passi dal lago Miseno per gli over 12: non serve prenotazione

Torna a Bacoli l’Open Day per i vaccini. Sabato 28 agosto 2021. Dalle 19 alle 23. A darne l'annuncio è il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. In Villa Comunale, per la prima volta. A due passi dal lago Miseno. Potranno ricevere la prima dose tutti i cittadini con età superiore ai 12 anni. E senza bisogno di prenotarsi sulla piattaforma regionale. Sarà ad accesso libero.

Non solo per i bacolesi. Ma per tutti i flegrei. Per tutti i residenti nei comuni di competenza dell’Asl Napoli 2 Nord. Un’opportunità resa possibile grazie alla sinergia tra Comune di Bacoli, Regione Campania ed Asl.

"Ringrazio il direttore Antonio D’Amore. È una grande opportunità per chi ha deciso di vaccinarsi. La postazione sanitaria sarà allestita nell’area che abbiamo dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Accanto ad un vasto parcheggio comunale. Chiedo ad ognuno di noi, massima collaborazione nella condivisione e diffusione di questa notizia. Vi ringrazio in anticipo", ha detto il sindaco.

"Così combattiamo contro il COVID-19. Basti pensare che all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 96% dei cittadini ricoverati per coronavirus non era vaccinato. Sabato sera, dalle 19 alle 23. Villa Comunale. Senza prenotazione. Insieme, dobbiamo uscire fuori da questa pandemia. Insieme, ce la facciamo. È un appuntamento importante", ha concluso.