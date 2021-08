Vaccini per tutti anche di notte: nuovo appuntamento nel napoletano

Facciamo squadra per la nostra salute. Questo è lo slogan dell’iniziativa denominata “Open Night & Day” che l’Asl Napoli3 Sud, in sinergia con l'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, ha messo in campo nel centro vaccinale nell’istituto comprensivo “Karol Wojtyla” di traversa Tavernola n.15.

Mercoledì 1 e giovedì 2 settembre, il centro vaccinale di Castellammare di Stabia resterà aperto ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 23.30 per la somministrazione dei vaccini a tutti quelli che si presenteranno alle postazioni, muniti di documento d’identità e tessera sanitaria, che potranno registrarsi direttamente in loco. L’iniziativa coinvolgerà anche i bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni.