Vaccini alla Mostra d'Oltremare, De Luca: “Ne faremo due-tremila al giorno”

"Era importante verificare la situazione e chiedere al direttore generale dell'Asl Napoli 1 di non rallentare. Mi ha confermato che non si perderà un minuto di tempo nel lavoro per attrezzare alla Mostra d'Oltremare una grande area per le vaccinazioni. Puntiamo ad avere lì tra le duemila e le tremila vaccinazioni al giorno".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una visita all'Ospedale del mare di Napoli dopo la voragine apertasi all'alba nel parcheggio interno della struttura. De Luca ha definito "bellissima" la struttura operativa da oggi alla Mostra d'Oltremare dove pochi minuti fa sono partite le prime vaccinazioni di personale sanitario nel nuovo Covid Vaccine Center dell'Asl Napoli 1 Centro.