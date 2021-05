Notte bianca vaccini, i giovani non temono Astrazeneca: "Vogliamo tornare alla normalità"

In massa si sono recati all'hub di Capodichino per vaccinarsi

Si sono recati in massa a vaccinarsi, senza alcuna paura di Astrazeneca. parliamo dei giovani tra i 30 e i 39 anni che hanno aderito alla "notte bianca" del vaccino messa in campo dall'Asl Napoli 1 Centro. in centinaia, fino a domani mattina alle 7, riceveranno presso l'hub allestito in un capannone Atitech il vaccino che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi.

Ma la voglia di normalità ha vinto sulla paura e più di un giovane, ai microfoni di NapoliToday, ha espresso tutta la propria soddisfazione per questo "nuovo passo" verso la normalità. Ricordiamo che oltre all'hub di Capodichino, l'iniziativa coinvolge anche l'hub della Mostra d'Oltremare dove, però, viene somministrato il vaccino Janssen (Johnson&Johnson).