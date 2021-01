Proseguono alla Mostra d'Oltremare le code per i vaccini Covid. Alle ore 21.15 sono ancora circa 300 le persone che attendono lo scongelamento delle dosi nella giornata dedicata agli operatori sanitari dell'Asl Napoli 1. Non mancano però le polemiche da parte ad esempio dei medici di famiglia che lamentano di essere costretti a fare le file anche con amministrativi che non sono mai a contatto con i pazienti.