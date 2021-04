Vaccini, alla Mostra file anche di tre ore: "Insistono per non avere AstraZeneca"

Erano attesi nel polo fieristico di Fuorigrotta 1500 cittadini tra i 70 e i 79 anni al mattino, e nel pomeriggio 1131 over 80 per la seconda dose. Dei primi in 395 hanno rifiutato il vaccino perché non Pfizer

Anche tre ore in coda per potersi vaccinare. È quanto è accaduto oggi a chi era prenotato per la somministrazione del siero anti-Covid alla Mostra d'Oltremare.

Erano attesi nel polo fieristico di Fuorigrotta 1500 cittadini tra i 70 e i 79 anni al mattino, e nel pomeriggio 1131 over 80 per la seconda dose. A patire le lunghe attese persone sì deambulanti, ma comunque di una certa età e quindi ad un certo punto stanche.

"Stamattina - è la replica Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 - sono venute oltre 250 persone degli over 80 per ricevere la seconda dose ma erano state convocate per il pomeriggio. Essendo persone di 85-86 anni io sinceramente non me la sono sentita di far dire loro di tornare a casa e ripresentarsi all'orario regolarmente indicato nel messaggio che avevano ricevuto e così li abbiamo vaccinati. Questo ha creato un primo squilibrio, accentuato poi col passare delle ore dalle lunghe discussioni che i cittadini dai 70 ai 79 fanno con il medico per convincerlo a vaccinarli con Pfizer e non con Astrazeneca. Ma questo è un imbuto che abbiamo ormai da molti giorni. La combinazione di questi due fattori ha allungato inevitabilmente le file".

Le vaccinazioni sono finite alle 20.10. Alla fine, dei 1500 cittadini tra i 70 e i 79 anni convocati, sono stati 1105 quelli vaccinati mentre i restanti 395 (il 26%) si sono rifiutati. Sono state somministrate 982 seconde dosi di vaccino anti Covid-19 ad altrettanti ultraottantenni, mentre in 149 non hanno risposto alla convocazione.

L'affluenza di oggi

Sfiora l'80% l'affluenza ai centri vaccinali di Napoli nella giornata di oggi, mercoledì 14 aprile. Complessivamente, tra centri vaccinali e studi medici, oggi a Napoli sono state somministrate 4.063 dosi di vaccino anti Covid. Su 4.431 convocati, in 3.517 (il 79,37%) si sono presentati nei centri vaccinali allestiti dalla Asl Napoli 1 Centro nella Mostra d'Oltremare, nella Stazione marittima e nella Fagianeria del Bosco di Capodimonte. Tra Mostra, Fagianeria e Stazione Marittima sono state somministrate 2.535 dosi a cittadini rientranti nella fascia d'età 70-79 anni (hanno rifiutato o non si sono presentati in 765). I medici di medicina generale hanno somministrato 546 dosi nei rispettivi studi medici.

Il bollettino delle vaccinazioni

Questa la nota di oggi della regione a proposito dei vaccinati dall'inizio della campagna.

"Complessivamente ad oggi sono stati vaccinati con la prima dose 844.613 cittadini campani. Di questi, 300.787 hanno ricevuto la seconda dose.

In riferimento allo schema riassuntivo della situazione della campagna vaccinale in Campania, le ultime tre voci del bollettino vaccinazioni (Anni 70-79, Convivente-Caregiver, Personale esterno strutture sanitarie) sostituiscono la vecchia voce "Altro".

Nella voce "Personale esterno alle strutture sanitarie" vengono compresi, secondo le indicazioni nazionali che puntano agli ospedali Covid free, tutti i lavoratori delle ditte esterne fornitrici di servizi alle strutture sanitarie (a titolo esemplificativo si citano: pulizie, guardiania, mensa, lavaggio, manutenzione degli impianti).

L'Unità di Crisi regionale ricorda, inoltre, che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni. La percentuale dei vaccinati varia dunque - si legge nella nota - in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni, potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni".