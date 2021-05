De Luca: "Al via le vaccinazioni per gli addetti al settore del trasporto pubblico"

“Sono partite oggi al centro vaccinale Eav di Porta Nolana le vaccinazioni degli addetti al settore del trasporto pubblico. Si è partiti dai dipendenti di Eav ultra cinquantenni, per poi aprire, seguendo le fasce di età, ai dipendenti di tutto il comparto. L’obiettivo è vaccinare tutti gli addetti, compreso tassisti, Ncc e aziende di cabotaggio marittimo. E’ una decisione indispensabile per garantire maggiore sicurezza, soprattutto dopo il ritorno in presenza nelle scuole”, spiega Vincenzo De Luca.

Fino a 200 vaccinazioni al giorno

"Oggi con il Presidente De Luca è stato inaugurato il centro vaccinale Eav di Porta Nolana per gli addetti al settore del trasporto pubblico. Sono state effettuate le prime 50 vaccinazioni di prova, da domani saranno 100 e nel giro di qualche giorno pensiamo di arrivare a 200 vaccinazioni ogni giorno, partendo dai dipendenti di Eav ultra cinquantenni per poi aprire ai dipendenti di tutto il comparto del trasporto pubblico e di ogni età. Nel giro di 20 - 30 giorni pensiamo di potere vaccinare migliaia di persone, tutti gli addetti del comparto che lo desiderano. EAV è la prima azienda pubblica di trasporto in Italia che attiva un centro vaccinale autonomo e per quanto ci risulta e’ la prima azienda in assoluto in Campania e probabilmente in Italia che attiva un proprio centro vaccinale", spiega Umberto De Gregorio, presidente Eav.

Vaccinazioni record

L'unità di crisi regionale comunica i nuovi dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 3 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.293.538 cittadini. Di questi 510.761 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.804.299?. ?

Sono ben 50255 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore in Campania, si tratta di un record nella regione.