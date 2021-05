Vaccinazioni anti Covid nelle scuole, Maurino: "Non sia un'operazione solo di propaganda"

"Vaccinare i ragazzi nelle scuole? Ci stiamo pensando, come si faceva negli anni ’70". Le parole del commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, a margine della sua visita all’università di Porta di Roma, hanno generato un interessante dibattito sull'opportunità di ampliare le vaccinazioni anti Covid anche nelle scuole. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione: "Dopo insegnanti e personale dosi ai ragazzi. La vaccinazione nelle scuole è una strada da percorrere, ma completiamo la vaccinazione degli insegnanti e di tutto il personale, poi affrontiamo il problema anche dei ragazzi più grandi e progressivamente di tutti quelli che hanno meno di 16 anni", ha spiegato a Sky tg24.

Sperimentazioni

Al momento sono due i vaccini che si stanno sperimentando con ottimi risultati su bambini e adolescenti e si basano sulla tecnica dell’Rna messaggero. A condurre gli studi sono le aziende Moderna (su ragazzi tra i 12 e i 17 anni e su bambini da sei mesi a 11 anni) e Pfizer/BioNTech (su fascia d'età 12-15 anni). Già da giugno ci potrebbe essere l'approvazione di Fda ed Ema.

Le reazioni a Napoli

"L'idea di vaccinare gli studenti è sicuramente un passo necessario per la tutela del mondo della scuola, l'importante è che non sia un'operazione di propaganda, dato che ad oggi non c'è ancora un vaccino per i giovanissimi approvato dalle autorità sanitarie europee, e quindi è doveroso avere un atteggiamento serio e responsabile. Inoltre ci si deve ancora concentrare sulle vaccinazioni del personale docente che sono al 70% e per tutto il resto del personale scolastico, dove si riscontrano ancora dei forti rallentamenti", spiega a NapoliToday Arnaldo Maurino, assessore scuola X municipalità - Presidente Movimento Rosso Ambientalista.